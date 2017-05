Da Redação/Extra MT

Quatro criminosos levaram uma quantia em dinheiro (valor não revelado) de um mercado, localizado no bairro Parque das Américas, no final da tarde desta segunda-feira (08.05). Todos estavam armados e, no momento da fuga, alguns deles efetuaram disparos no interior da empresa.

As marcas dos projéteis ficaram nas paredes e também no foro. Por sorte, ninguém se feriu. Os criminosos tomaram rumo ignorado e buscas foram realizadas. No entanto, ninguém foi preso até o momento.

Conforme o proprietário, a falta de iluminação na rua contribuiu para que os marginais ficassem escondidos e esperando o melhor momento para agir.

Fonte: Só Notícias