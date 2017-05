Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A equipe do Corpo de Bombeiros de Sinop encontrou o corpo do homem que havia desaparecido, no último domingo, na divisa entre os rios Arinos e dos Peixes. A vítima foi identificada como Geconias Buono, 48 anos. A morte foi comunicada à Polícia Civil por um dos integrantes da equipe dos bombeiros.

Consta no boletim de ocorrência que o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Juína, onde passará por exame de necropsia. Em seguida, será liberado para procedimentos fúnebres. Segundo a funerária Bom Jesus, a previsão é que Geconias seja sepultado, na tarde desta quarta-feira (10.05), em Juara. Não haverá velório.

Não foi confirmado também se outras pessoas estavam na embarcação. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias