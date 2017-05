Da Redação/Extra MT

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município está de Lucas do Rio Verde realizando buscas na tentativa de encontrar um pescador que teria desaparecido no rio Arinos, nesta terça-feira (02.05). As primeiras informações apontam que a vítima estava com mais duas pessoas em um barco pescando, quando acabou caindo.

Ele desapareceu nas águas do rio e os outros dois procuraram ajuda. Os bombeiros iniciaram ainda ontem as buscas.

A identidade da vítima não foi revelada.

Fonte: Só Notícias