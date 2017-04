Da Redação/Extra MT

Três adolescentes internas da ala feminina do Centro Socioeducativo de Cuiabá agrediram com socos, chutes, pedaço de madeira e torneira metálica uma menor também interna, de 16 anos. A confusão deixou ainda uma agente socioeducativa com uma lesão no braço esquerdo. O caso ocorreu na última quinta-feira à noite.

Segundo os agentes, uma adolescente de 17 anos partiu para cima da vítima no pátio da instituição e começou a agredi-la. Outras duas colegas, 15 e 17 anos, também passaram a bater na vítima com chutes, socos, puxões de cabelo e armadas com um pedaço de madeira e um pedaço de torneira de metal.

Agentes femininas apartaram a briga e uma delas, servidora estadual de 38 anos sofreu lesão no braço esquerdo. A vítima ficou bastante ferida e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Morada do Ouro.

As três adolescentes agressoras foram conduzidas para a Central de Flagrantes, e posteriormente retornaram para a instituição e foram mantidas no quarto de acolhimento da internação feminina.

Fonte: Só Notícias