Da Redação/Extra MT

O idoso acusado de matar a esposa por ciúmes no município de Carlinda (762 km ao Norte) foi preso em uma ação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, na sexta-feira (17.03). A prisão em flagrante do acusado, Otávio Lindolfo da Silva, 76, pelo crime de feminicídio foi convertida em preventiva pela Justiça.

O crime aconteceu na sexta-feira (17), por volta de 05h40, na chácara Nossa Senhora Aparecida, onde morava o casal de idosos. O suspeito matou a companheira, Cacilda Maria da Silva, de 75 anos, com um golpe de arma branca, possivelmente por ciúmes da vítima com vizinho da chácara.

O corpo foi localizado na residência por familiares da vítima que acionaram a Polícia. As equipes da Polícia Civil e Militar imediatamente iniciaram a coleta de informações e as diligências em busca do suspeito. Poucas horas após cometer o crime, o idoso foi localizado quando saía de um matagal, na Avenida Arapongas, próximo a linha 23.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Carlinda onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo o acusado encaminhado a Cadeia Pública de Alta Floresta.

Fonte: Assessoria PJC