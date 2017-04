Da Redação/Extra MT

Atuantes no tráfico de drogas, especialmente no comércio de crack, no município de Porto Alegre do Norte (1.125 km a Norte) duas pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (31).

A detenção dos suspeitos, Rubens Cleide Alves Ferreira, 29, e sua companheira, de 14 anos, foi possível após checagem policial de denúncia anônima encaminhada à Delegacia relatando grande circulação de usuários de drogas no endereço do casal.

Após monitoramento, os policiais entraram na residência e constataram a veracidade dos fatos e encontraram em cima da estante, e dentro de sapatos, trouxinhas de crack e quantia em dinheiro.

Na residência também foram encontrados uma motocicleta furtada, munição calibre 22, e aparelhos eletrônicos cuja origem ainda não foi comprovada pelos investigados, o que gera suspeita da existência do crime de receptação.

Segundo o delegado Marcello Maidame, ambos responderão por tráfico de drogas, associação criminosa, receptação e posse de munição ilegal, sendo que a adolescente responde a ato infracional análogos aos delitos descritos.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito responderá também pelo crime de corrupção de menores e entrega de bebida alcoólica a menor.

A prisão em flagrante de Rubens foi convertida em prisão preventiva pelo Judiciário, permanecendo o investigado recluso em unidade prisional.

A menor, esposa do traficante, foi liberada após termo de compromisso de comparecimento em juízo quando solicitado.

“Outras ações de enfrentamento ao tráfico de drogas no município de Porto Alegre do Norte estão previstas para acontecer em breve. A Polícia Civil declarou uma verdadeira guerra ao tráfico de drogas na cidade”, encerra o delegado.

Fonte: Assessoria | PJC-MT