m casal e um adolescente envolvidos com o tráfico de drogas foram detidos em uma operação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar, realizada no domingo (09.04), em Apiacás (1.050 km ao Norte). Os suspeitos Cláudio Inácio dos Santos e Rejane Sabido já eram investigados pela Polícia e foram flagrados com drogas, dinheiro e balança de precisão, relacionados so comércio ilegal.

A ação iniciou quando policiais montaram uma barreira na entrada da cidade com objetivo de localizar uma motocicleta, produto de crime. Por volta das 03 horas, foi realizada a abordagem de uma motocicleta, conduzida por Cláudio, vindo sentindo Nova Monte Verde para Apiacás. Na garupa do veículo, estava o adolescente K.N.P. e na calça do menor, policiais encontraram várias porções de drogas.

Como já havia investigação em andamento sobre o tráfico de drogas realizado por Cláudio e sua companheira, os policiais seguiram para a casa dos suspeitos, onde apreenderam uma balança de precisão. O casal foi conduzido a Delegacia de Apiacás, onde teve a prisão em flagrante homologada pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

A prisão em flagrante do casal, posteriormente foi convertida em preventiva.

Crime Ambiental

Uma operação conjunta deflagrada pela Polícia Judiciária Civil e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) com objetivo de combater crimes ambientais na região de Apiacás (1050 km ao Norte) levou a prisão o gerente de uma fazenda, acusado de caça ilegal de onça.

O suspeito Antônio Cardoso da Silva, 39, é responsável pela fazenda Xibante, a 70 quilômetros do município. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes constantes no art. 29, § 1º, inciso III c/c § 4º, inciso I, da Lei 9.605 e art. 12 da Lei n. 10.826/03 (matar espécime rara ou considerada ameaçada de extinção, da fauna silvestre) e posse irregular de arma de fogo e munições.

A operação contou com apoio aéreo do Ibama de Alta Floresta. Na propriedade rural, foram encontradas uma espingarda calibre 36, uma carabina winchester calibre 34 e 9 cartuchos, calibre 44 intactos.

P articiparam da operação o agente ambiental Emerson Servello e três tripulantes da aeronave do Ibama – Alta Floresta, os policiais civis da Delegacia de Polícia de Apiacás, o Investigador Danilo Berselli da Delegacia de Paranaíta, coordenados pelo delegado de Marcos Lyra.

