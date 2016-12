Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Dana Campos

Cerca de 600 kg de pescado foi apreendida por policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental durante patrulhamento preventivo na região do Distrito da Guia, área metropolitana de Cuiabá. Foram 597kg de peixes, e a ação preventiva resultou na condução de dois homens até a delegacia, na apreensão de uma espingarda (calibre 36) e nove munições, além de apetrechos de pescaria.

A operação foi realizada nesta segunda-feira (26.12) ao longo de todo o dia, no Distrito da Guia e por toda a rodovia MT-010, com emprego de sete policiais da unidade em patrulhamento terrestre.

Na ação, diversos veículos e alguns pesqueiros e ranchos foram vistoriados. Ao todo, foram expedidos quatro autos de inspeção, um termo de apreensão, um auto de infração; além de quatro tarrafas, três redes e cinco molinetes apreendidos.

O pescado foi apreendido por volta das 14 horas, durante abordagem a um veículo L-200, em posse Paulo Renato Scheremeta, de 47 anos. Conforme os policiais, o homem não apresentou qualquer documento legal sobre a origem e destino do pescado, por isso acabou sendo conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido.

A espingarda, bem como as munições, foi apreendida durante abordagem feita por volta das 11 horas, às margens do rio Cuiabá, no Distrito da Guia. O material estava em posse de um homem, identificado como José Domingos da Silva, de 66 anos. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica e teria dito aos policiais que respondia pelo crime de homicídio.