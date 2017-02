Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

A Polícia Civil e a Polícia Militar, se uniram para a segurança e fiscalização no período carnavalesco da cidadã de Guiratinga, montando uma barreira na sexta-feira (25), no KM 06 na MT-270 que liga Guiratinga a Rondonópolis.

Durante a operação foram presas em flagrante cinco pessoas, sendo elas, Bruno Leonardo Moraes do Carmo, 19 anos, e Hiago Leandro da Silva, 21 anos, que estavam em um Gol Prata. Eles foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após abordagem aos suspeitos, foram encontrados no tênis de Hiago, uma porção de maconha e no coturno de Bruno uma quantidade esbranquiçada semelhante a cocaína.

Também foram presos, Arcelei Matos Mendonça, 40 anos e seu filho Thiago Hoppen de Mendonça, 19 anos. Após a abordagem, foram encontrados dentro da cueca de Arcelei uma barra de maconha e outra mesma quantidade com seu filho. Ambos foram presos por tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

Ainda foi preso Silvano Gomes de Souza, 27 anos, o qual já estava sendo monitorado pelas equipes após denúncia que chegaria drogas na cidade. O mesmo se deslocou até Rondonópolis para comprar drogas para comercializar em Guiratinga. Ao chegar na barreira ele foi abordado encontrado dentro do seu capacete, uma quantidade de pasta base de cocaína, sendo ele autuado por tráfico ilícito de drogas.

