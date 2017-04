Da Redação/Extra MT

Quatro homens, pelo menos um deles armados, entraram em uma loja agropecuária, no centro da cidade. De acordo com informações do policial militar João Manoel Alves da Silva, eles quebraram a porta, que era de vidro, enquanto um ficou dando cobertura, do lado de fora. Outros três invadiram a empresa e conseguiram levar o cofre.

Um tenente coronel da PM, que mora próximo ao local, ouviu o barulho quando a porta foi quebrada, e foi ver o que teria ocorrido. Ele viu o suspeito na frente da empresa. Quando o assaltante viu ele, atirou em sua direção e o tenente coronel revidou.

As câmeras de segurança da empresa que filmaram toda a ação dos criminosos. Ainda segundo o policial militar que atendeu a corrência, a suspeita é que os assaltantes saberiam que a empresa tinha cofre. Um dos suspeitos foi reconhecido e seria menor de idade, que agora continua sendo procurado pela polícia.

Não foi informado o modelo de veículo usado na fuga.

Fonte: Só Notícias