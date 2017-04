Da Redação/Extra MT

De 1º de janeiro a 31 de março deste ano, Cuiabá e Várzea Grande apresentaram reduções nos crimes de homicídio, roubo, furto e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os dados são da Coordenadoria de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e estão disponíveis no site www.seguranca.mt.gov.br.

Em Cuiabá, foram registrados 1.926 roubos no primeiro trimestre, e no mesmo período do ano passado foram 2.707 casos. A redução foi de 28,8%. Já em Várzea Grande, de janeiro a março foram registradas 1.070 ocorrências, enquanto que nos primeiros 90 dias de 2016 foram 1.539, ou seja, uma queda de 30%.

Ainda na Capital, os crimes de roubo seguido de morte reduziram 66%. Já em Várzea Grande, a redução foi de 33%.

Casos de roubo de automóveis baixaram 34% na Capital e 36% em Várzea Grande, e casos de roubo de motocicletas reduziram tiveram uma redução de 58% em Cuiabá e 63% na cidade industrial.

Entre os modelos de motos e carros mais recuperados ou localizados, de janeiro a março deste ano, estão: Honda CG 125/150 cilindradas, Honda Biz 100/125, Gol, Uno, Factor YBR 125, Pálio, Strada, NXR Bros 125/150, XRE 300, Hillux e Voyage.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, os dados apresentados mostram que a integração entre as forças de segurança tem feito a diferença no combate à criminalidade. “A Polícia Militar e a Polícia Civil, em especial, têm se empenhado muito no combate ao crime, na ação ostensiva qualificada, com base nas análises criminais, a resolutividade dos inquéritos policiais e, acima de tudo, o comprometimento dos policiais que estão lá na rua, dos investigadores, dos escrivães, os delegados, os oficiais e praças da PM, que trabalham incansavelmente para dar mais segurança ao cidadão. Apesar dos números, ainda temos muito a melhorar, mas estamos no caminho certo”, avaliou.

Fonte: PJC/MT