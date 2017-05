Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Uma loja de venda de aparelhos celulares de Cuiabá foi fechada, na segunda-feira (08.05), em operação de combate à receptação. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá e Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos (315 km a Oeste da Capital). O estabelecimento irregular comercializava produtos de origem ilícita e não possuía inscrição na Secretária de Estado de Fazenda (Sefaz-MT).

A operação “Satélite” resultou na prisão em flagrante do proprietário da loja, F.A.F., de 30 anos, pelo crime de receptação qualificada e na recuperação de oito aparelhos celulares furtados de uma loja em São José dos Quatro Marcos. Quatro pessoas, que compraram os aparelhos de origem ilícita na loja, responderão a Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação culposa.

As diligências iniciaram quando a equipe da Derf Cuiabá foi acionada sobre duas pessoas que estariam em posse de celulares furtados da loja Romera, em São José dos Quatro Marcos, no dia 21 de março. Na ocasião, a porta do estabelecimento foi arrombada durante a madrugada, e foram subtraídos 28 aparelhos celulares e 10 tabletes.

Com a informação, os policiais se deslocaram até o endereço indicado, onde foram localizadas as duas pessoas que adquiriram dois dos aparelhos celulares furtados. Questionados, eles indicaram a loja em que compraram os eletrônicos, na Avenida Agrícola Paes de Barros, no Bairro Verdão, em Cuiabá.

Em continuidade às diligências, os investigadores seguiram até a loja, onde apreenderam mais quatro celulares furtados em São José dos Quatro Marcos, além de diversos outros produtos sem notas fiscais. Durante os trabalhos, os policiais descobriram que o estabelecimento não possuía inscrição estadual e CNPJ, e acionaram a equipe de fiscalização da Sefaz, que aplicou multa e realizou o fechamento do estabelecimento.

O proprietário do comércio ilegal foi conduzido à Derf de Cuiabá e, após ser interrogado, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Posteriormente, os policiais identificaram mais duas pessoas que compraram aparelhos celulares furtados da loja Romera.

Participaram da operação os policiais da Derf, Wismon, Luciano Fiqueiredo, Bruna Ellis, Torquato e Wilton, coordenados pelos delegados Guilherme Berto Nascimento Fachinelli (Derf) e Henrique Trevisan (São José dos Quatro Marcos).

Fonte: PJC/MT