Da Redação/Extra MT

Dois homens foram presos, no início da noite de quarta-feira (01.03), com um carro adulterado. O flagrante foi realizado pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, em uma oficina mecânica, no bairro Pedra 90.

Os suspeitos, J.L. de 45, e J.C.M.S., 35, responderão por receptação. Os dois foram detidos na “Oficina do Gauchinho”, na posse de um Voyage prata, com possíveis modificações nas plaquetas de identificação veicular, além de adulteração do número do chassi.

Perguntado ao proprietário J.L. 45 anos, quem seria o responsável pelo veículo, ele afirmou conhecer somente o pai do dono do carro. Em seguida, a equipe foi à casa do pai do suspeito, que informou não saber do paradeiro do filho.

Em continuidade à vistoria, os investigadores perceberam o momento em que dois rapazes chegaram na oficinal, conversaram com o proprietário e saíram rapidamente.

Questionado sobre quem seriam as pessoas, J.L falou que um deles era o proprietário do Voyage, levantando ainda mais suspeitas por parte dos policiais civis que rapidamente efetuaram a detenção dos dois suspeitos e apreensão do veículo.

O proprietário J.L. de 45 e o suposto dono do carro J.C.M.S., 35, foram conduzidos à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva).

Depois de interrogados, ambos foram autuados por receptação. O Voyage de cor prata está apreendido e será encaminhado para perícia.

Crédito: PJC/MT