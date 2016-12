Da Redação/Extra MT

Três jovens acusados de participar de um grupo criminoso foram flagrados por policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), com um carro furtado, no início da noite de terça-feira (20.12), em Várzea Grande. O furto do automóvel aconteceu na madrugada de segunda-feira (20), em frente ao prédio da vítima, no bairro Verdão.

Os acusados, Luiz Fernando dos Santos Couto, 18, Vitor Junior Silva do Carmo, 18, Fabiano Lopes de Arruda Souza, 20. foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Os suspeitos foram flagrados após a equipe da DERRFVA receber informações sobre uma quadrilha que atua no bairro Cidade Verde, em Cuiabá. Segundo a denúncia, o grupo estaria em posse de um veículo Volkswagem Gol, branco, de procedência ilícita.

Em diligências na região, por volta das 18h30, policiais avistaram um veículo semelhante, em atitude suspeita, próxima a Ponde da Rodovia Mario Andreazza. Durante a abordagem, os investigadores identificaram os suspeitos como os integrantes da quadrilha, que moram e atuam no bairro Cidade Verde.

Questionados, os suspeitos confessaram que furtaram o veículo o veículo próximo a Arena Pantanal, no bairro Verdão. O trio foi conduzido a DERRFVA, onde foram autuados pelo furto.

Crédito: PJC/MT