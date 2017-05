A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, localizou um veículo roubado, apreendeu droga, nove munições de diversos calibres, e um simulacro de arma de fogo, na tarde de sábado (29.04), em Cuiabá. A ação contou com apoio da 3ª Delegacia de Polícia do Coxipó.

As investigações iniciaram após denúncia sobre um veículo produto de crime, que estaria escondido nos fundos de uma residência no bairro Pedra 90.

Diante das informações, uma equipe da Derrfva se deslocou até o endereço, onde foi constatado que o imóvel estava desocupado, e nos fundos havia uma picape Fiat Strada Working coberta com uma lona preta.

Na checagem via sistema, os policiais civis descobriram que o veículo havia sido roubado no dia anterior, sexta-feira (28.04). Em seguida, os investigadores procederam com buscas no interior da casa sendo localizados pertences da vítima.

Durante entrevistas com os vizinhos da residência, foi identificado um homem, morador de uma casa em frente ao imóvel alvo, como quem havia deixado a picape no local.

Imediatamente os policiais civis foram a casa do suspeito, onde foi apreendida no quarto uma televisão de 51’, além de nove munições, um simulacro de arma de fogo, uma sacola com substancia análoga a pasta base de cocaína, uma pedra de crack, dois documentos de CNH, entre outros objetos.

O veículo foi restituído para vítima, e as investigações continuam.

