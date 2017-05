Da Redação/Extra MT

Um casal de idosos ficou ferido após um VW Gol cinza capotar na rodovia estadual, a cerca de 20 quilômetros do centro de Juína, na manhã desta quinta-feira (04.05). De acordo com informações de um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ambas as vítimas foram encaminhadas ao hospital local.

“O homem ficou bastante ferido e apresentava fraturas nas costas e no maxilar. Já a mulher teve escoriações, aparentemente não apresentava fraturas e estava consciente”, disse o socorrista, ao Só Notícias.

De acordo com informações policiais, um dos pneus do veículo teria estourado e provocado a perda da direção. Devido a isso, o carro saiu da pista e houve o capotamento. A versão será investigada.

O carro ficou bastante danificado e parou às margens da rodovia com as rodas para o alto.