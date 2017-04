Da Redação/Extra MT

Dois homens foram flagrados transportando tabletes de maconha no município de Araputanga (345 km a Oeste). A prisão foi efetuada pela Polícia Judiciária Civil da cidade, na tarde de terça-feira (04.04).

Os suspeitos, Eleilson Camargo da cunha, 38, e Wadson Marques de Brito, 27, foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de droga. A ação resultou também na apreensão de um veículo, droga e pequena quantidade de dinheiro.

As diligências iniciam após denúncia anônima sobre possíveis pessoas trafegando com drogas pela Rodovia MT 175. Diante da informação, equipe da Delegacia de Polícia de Araputanga começou a averiguação dos fatos.

Em trabalho de monitoramento, os investigadores de polícia conseguiram avistar um veículo Saveiro com dois homens em atitude suspeita, na rodovia que dá acesso a saída da cidade de Araputanga, sentido município de São José dos Quatro Marcos.

Foi feita a abordagem do veículo, e em revista localizado no assoalho do lado do passageiro uma sacola amarela com seis invólucros de cor preta, contento substância análoga a maconha, totalizando cerca de 400 gramas de fumo.

Diante dos fatos, o veículo e a droga foram apreendidos e junto com os dois suspeitos conduzidos para Delegacia de Polícia. No interrogatório a dupla afirmou somente que a maconha havia chegado naquele dia.

O delegado de Araputanga, Miguel Macário Lopes, informou que os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente transferido para uma unidade prisional, à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria PJC/MT