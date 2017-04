Da Redação/Extra MT

Militares do 6º Batalhão da PM (6º Comando Regional) prenderam na madrugada desta segunda-feira (17.04), dois suspeitos por tráfico de drogas, na BR-070 da cidade de Cáceres (a 217 km da capital).

Segundo informações repassadas via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os dois suspeitos estavam em um automóvel (Uno de cor branco), no pátio de um posto de combustível, ambos com atitudes duvidosas. Ainda em denúncia, foi informado que os mesmos tinham como objetivo ir para a cidade de São José dos Quatro Marcos e logo depois para Cuiabá.

Diante da situação a equipe da PM se deslocou em sentido da capital, no intuito de localizar o veículo, sendo o carro localizado a cerca de 20 km após a serra do mangaval. Em abordagem foi realizado busca pessoal e nada foi encontrado, mas em uma busca veicular foi encontrado dentro de uma caixa de som, uma sacola com pasta base de cocaína, aproximadamente 350 gramas.

Sendo assim, foi dada voz de prisão aos suspeitos, o veículo foi conduzido ao canil do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), onde foi feito nova busca pelos cachorros e nada mais encontrado. Diante dos fatos, os suspeitos e materiais apreendidos foram encaminhados para a tomada das providências legais.

Fonte: Assessoria PM/MT