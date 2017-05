Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O crime ocorreu na cidade de Araputanga (337 quilômetros de Cuiabá), na noite desta quarta-feira (3.05). De acordo com a Polícia Civil, dois vereadores e uma criança de 9 anos (filho do vereador), foram abordados nas proximidades da Câmara Municipal, por volta das 22h00, por três homens armados, que chegaram a pé. Eles foram obrigados a entrar na caminhonete de uma das vítimas. Os criminosos abordaram um rapaz que estava em um carro, no estacionamento da câmara, e também foi obrigado a entrar na caminhonete.

As vítimas só foram libertadas esta madrugada, já na fronteira com a Bolívia. Ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram levando o veículo e dinheiro.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas conseguiram chegar até um posto do Exército e pedir ajuda. Um boletim de ocorrência está sendo registrado na Polícia Civil de Araputanga que busca mais pistas dos assaltantes.

Fonte: Só Notícias