Da Redação/Extra MT

Trinta e dois quilos de maconha foram apreendidos em ação da Polícia Judiciária Civil, no município de Sorriso (420 km a Norte), no domingo (02.04). Um passageiro de ônibus interestadual foi preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

As investigações, deflagradas após denúncia anônima, apontaram que o suspeito Pablo Wenderson Ferreira Sousa, 19, estaria transportando grande quantidade de entorpecente no veículo da empresa Ouro e Prata que fazia o percurso interestadual Porto Alegre (RS) a Santarém (Pará), terra natal do investigado.

Nas proximidades de um posto de gasolina, na BR 163, no município de Sorriso, os policiais civis interceptaram o ônibus e solicitaram documentação dos passageiros.

Em entrevista aos investigadores, Pablo acabou confessando a posse de diversos tabletes de maconha, divididos em uma mala de mão e ainda em outra mala no bagageiro do veículo.

Conduzido à Delegacia de Polícia de Sorriso, o suspeito declarou ter comprado o entorpecente em Mato Grosso do Sul. Ele foi autuado em flagrante pelo delegado Andre Eduardo Ribeiro e vai responder por tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/06).

Fonte: Assessoria|PJC-MT