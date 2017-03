Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Um homem que agia extorquindo vítimas de veículos roubados/furtados foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (02) por policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil.

As investigações apontaram que o suspeito, Josenil Arruda Campos Junior, conhecido como “Juninho” teria exigido a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de uma vítima que teve seu veículo (GM/S10, cor branca) furtado na terça-feira (28), no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

Os policiais civis apreenderam em poder do suspeito parte do valor pago pela vítima (R$ 900,00), além de uma motocicleta, com suspeita de adulteração dos sinais identificadores, e aparelhos eletrônicos, sem procedência comprovada.

Todo o material foi apreendido e conduzido à DERRFVA, assim como o suspeito que foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão com aumento de pena (artigo 158, § 1º, do CP).

O autor da extorsão, que usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, foi encaminhado para Audiência de Custódia, ficando à disposição do Judiciário.

A caminhonete recuperada será devolvida à vítima da extorsão.

Fonte: Assessoria PJC