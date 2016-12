Da Redação/Extra MT

Três criminosos com mandados de prisão em aberto foram presos pela Polícia Judiciária Civil, em ações realizadas pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande (2ª DP-VG). Considerados foragidos da Justiça, os suspeitos tiveram as ordens de prisão decretadas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e tentativa de homicídio.

O acusado, Carlos Roberto Rocha Santos, 49, teve a prisão decretada por tentativa de homicídio, com base nas investigações de inquérito policial instaurado na 2ª DP-VG. O crime aconteceu no dia 26 de maio, quando o suspeito esfaqueou a vítima em um bar, no bairro Jardim Maringá I, em Várzea Grande. Ele foi localizado, na segunda-feira (19.12), no bairro Princesa do Sol.

Investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, Cleverson França dos Santos, 23, estava com mandado de prisão em aberto, decretado pela 3º Vara Criminal de Várzea Grande. Os policiais da 2º DP-VG localizaram o suspeito no bairro Cristo Rei.

O irmão de Cleverson, Danilo França dos Santos, também considerado foragido da Justiça, após ter a ordem de prisão expedida pela 6ª Vara Criminal de Cuiabá, pelo crime de roubo. Ele teve o mandado de prisão cumprido, na quarta-feira (21), pelos investigadores da 2ª DP-VG, no centro de Várzea Grande.

Crédito: PJC/MT