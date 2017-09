Luzia Araújo

Sete quilos de substância análoga a pasta base de cocaína foram apreendidos pelos policiais militares, do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), neste domingo (10.09), na região oeste do Estado.

A apreensão aconteceu na localidade conhecida como “90° graus”, na região de Vila Bela da Santíssima Trindade (562 km). O entorpecente estava escondido em uma mochila que era transportada por dois indivíduos em uma motocicleta.

A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que ordenaram que a dupla parasse, porém não foram obedecidos. Então, os dois suspeitos iniciaram uma fuga e foram acompanhados pela equipe policial.

Durante a perseguição, um dos ocupantes desembarcou da motocicleta e correu em direção a mata fechada efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição. Os policiais revidaram aos tiros atingindo o suspeito no antebraço.

O ferido foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento de urgência mais próxima, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Já o piloto, se entregou aos policiais logo em seguida.

Com a dupla estavam sete peças de substância análoga a pasta base de cocaína e um revólver calibre 38, com seis munições sendo três deflagradas.

Balanço

De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) apreendeu 6,3 toneladas de drogas em Mato Grosso. A maconha foi o entorpecente mais apreendido neste período, somando 3.416,237 quilos.

Ao todo, foram apreendidos 6.338,331 quilos de drogas no Estado. Entre os entorpecentes apreendidos, estão ainda cocaína com 1.320,206 quilos e pasta base de cocaína, com 1.600,434.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, atribuiu o aumento de apreensões aos investimentos realizados pelo Governo do Estado, que possibilitaram mudanças profundas no sistema de segurança e, em especial, na metodologia de trabalho das forças.

“A integração tem produzido resultados históricos na apreensão de armas e drogas ilegais, diminuindo a criminalidade violenta e, consequentemente, roubos e homicídios”, disse.