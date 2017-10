Dayanni Ida | PM-MT

Uma ronda pela avenida André Maggi, em Sinop (421 km da Capital), resultou na prisão de três pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no município. Policiais militares do Comando de Ação Rápida (CAR) seguiam em patrulhamento urbano pela avenida quando identificaram uma motocicleta com dois rapazes que apresentaram atitude suspeita com a aproximação da guarnição.

Ao ser dada a ordem de parada para realização da abordagem, os indivíduos empreenderam fuga, sendo alcançados pelos militares alguns metros à frente após a queda da motocicleta. Com os suspeitos, no momento da abordagem foi encontrado um tablete de maconha.

Questionados sobre a droga, os rapazes apontaram uma residência onde haveria mais da substância guardada para comercialização no município. Chegando na residência, foi percebida a presença de outro rapaz identificado como integrante do grupo.

Militares do Grupo de Apoio (GAP) local auxiliaram nas buscas pelo local. No fundo do imóvel, um buraco foi localizado pelos militares com 50 tabletes de maconha, balança de precisão e diversos materiais utilizados para embalagem e comercialização do entorpecente.

Os três suspeitos, G.E.S, 26, W.L.G.S, 18 e L.R.K, 22 anos, foram encaminhados para a delegacia local junto com a droga e o material apreendido para seguir com a autuação do flagrante.