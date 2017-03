Da Redação/Extra MT

Um homem acusado de manter um desmanche de veículos roubados em Várzea Grande foi preso pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (20.03). Em outra ação realizada no mesmo dia, policiais recuperaram uma caminhonete furtada.

As investigações contra o acusado, Benildo Natálio da Costa, conhecido como “Bê”, iniciaram após denúncia anônima de que o suspeito estaria desmanchando veículos e escondendo peças em sua residência, no bairro Capão do Pequi, em Várzea Grande.

Os policiais da DERRFVA se deslocaram até o endereço indicado e com a permissão do suspeito, realizaram buscas na residência. No quarto do investigado foram encontrados várias ferramentas, aparelhos celulares, além de toca CD’s e DVD’s para veículos.

Dentro de uma caixa, os policiais encontraram R$ 229, trocados em notas de R$ 50, R$ 2 e várias moedas e em uma porta níquel, foram apreendidas 4 munições de calibre 22, intactas.

Questionado, o suspeito disse que emprestou a chave do quarto para amigos e que não a quem pertenciam os objetos. Todo material encontrado na casa foi apreendido e encaminhado junto ao acusado à DERRFVA. Após ser interrogado, Benildo foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação posse ilegal de munições.

Recuperação de Caminhonete

Em outra ação da DERRFVA, investigadores receberam informação de que havia um veículo escondido em uma residência no bairro Vila Arthur, em Várzea Grande, possivelmente produto de roubo. Em diligências no local, os policiais avistaram por cima do muro, a caminhonete F-4000, furtada no último dia 17 de março.

Ninguém foi encontrado no local, porém em buscas na residência, foi apreendido o documento pessoal do suspeito de receptar o veículo. Segundo a Polícia, o investigado tem várias pela Polícia e certamente está envolvido no crime.

Fonte: Assessoria PJC