Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Da Redação/Extra MT

Uma mulher de 27 anos procurou a delegacia da Polícia Civil de Sinop, nesta terça-feira (11.04), para denunciar o ex-marido por agressão. Segundo o boletim de ocorrência, o acusado de 30 anos teria desferido um tampa no rosto da vítima, jogou uma lata de cerveja contra ela e a filha de apenas 3 anos. Depois disso, ele fugiu em uma moto (marca e modelo não informados).

De acordo com relato da mulher, o acusado foi até a casa dela e disse que queria conversar. A vítima saiu para atendê-lo no portão, porém, ao se aproximar teria ocorrido a agressão. Segundo a vítima, existe uma medida protetiva que proíbe aproximação do acusado há mais de dois meses.

Não foi informado se homem foi encontrado para prestar esclarecimentos. O caso é acompanhado pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias