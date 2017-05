Da Redação/Extra MT

Cícero Ferreira, 61 anos, foi encontrado morto no interior de sua residência, localizada no bairro Jardim Santa Cruz, na noite desta terça-feira (09.05). De acordo com informações do boletim de ocorrência, a irmã encontrou a vítima caída no chão e avisou a polícia.

De acordo com a funerária Bom Jesus, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juína para realização de necropsia. A causa da morte está sendo investigada. Não foi descartada a possibilidade de morte natural.

O velório e sepultamento serão em Juara.

Fonte: Só Notícias