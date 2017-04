Da Redação/Extra MT

Investigado por agredir fisicamente, injuriar e ameaçar a ex-companheira na cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul), um homem de 41 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (17) pela Polícia Judiciária Civil, através do trabalho da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, do município.

O suspeito, Claudemi Fernandes Ferreira, foi preso após a vítima, uma mulher de 40 anos, ter procurado a Polícia Civil e relatado já possuir medidas protetivas em desfavor do investigado, que estaria desrespeitando a decisão judicial.

A mulher procurou a Delegacia e relatou que estava tomando refrigerante em um bar na manhã de segunda-feira (17), quando Claudemi apareceu e passou a ameaça-la dizendo que a “pegaria na chácara” (onde a vítima reside), além de desferir palavrões contra a ex-convivente, e partir para cima dela com o intuito de agredi-la fisicamente. Ela se defendeu com os braços e chamou por socorro, momento em que o agressor fugiu do local. No entanto, em razão da situação de flagrância ainda estar presente, os policiais civis realizaram diligências que conseguiram êxito na localização e detenção do agressor.

Ainda segundo a vítima, ela já teria representado criminalmente contra o suspeito em outras ocasiões, após ter sua casa incendiada pelo ex-companheiro, em 2015. Claudemi chegou a ficar recluso por alguns períodos desde então, contudo, sempre que retorna ao convívio social volta a perseguir a vítima.

Fonte: Assessoria PJC/MT