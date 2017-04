Da Redação/Extra MT

Dois homens em poder de veículos proveniente de furto/roubo foram presos pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, durante diligências distintas para elucidar crimes ocorridos em região de Cuiabá.

O primeiro detido, J. O. R., 57, foi autuado em flagrante após ser surpreendido pelos policiais civis da Derrfva, com um veículo Chevrolet Celta de cor prata.

O suspeito foi avistado na tarde de quarta-feira (19.04), quando conduzia o Celta, na Avenida Fernando Correa da Costa, próximo à rotatória da Avenida Beira Rio.

Na abordagem, o motorista não apresentou o documento obrigatório do veículo (CRLV).Logo os policiais suspeitaram do veículo estar com placas falsas. Em checagem via sistema foi constatado restrição de roubo do Celta.

Diante do flagrante, o veículo foi apreendido e J. O. R conduzido à DERRFVA. Ele foi interrogado pelo delegado de polícia, Marcelo Martins Torhacs, e autuado por receptação. O preso também será indiciado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A segunda ação aconteceu na tarde de terça-feira (18.04), após a equipe policial da Especializada ser acionada pelo Setor de Vistoria de Departamento de Trânsito (Detran) de Cuiabá, por suspeita de adulteração da numeração do motor de um carro Gol, de cor branca.

Na ocasião, um perito criminal da Politec foi até o local e por meio de laudo pericial preliminar foi identificado que a numeração do motor estava com vestígios de adulteração,caracterizando se tratar de um motor de origem ilícita.

Em seguida, o condutor da automóvel A.A.G. foi detido pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

OUTROS PRESOS

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, em desfavor de criminosos envolvidos com ações criminosas diversas de roubo e furto de veículos.

Fonte: Assessoria PJC/MT