Da Redação/Extra MT

Um idoso acusado de abusar sexualmente de três netas, de 6, 7 e 9 anos, teve o mandado de prisão cumprido, nesta quinta-feira (06.04), em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste). O acusado, C.F.S., 61, teve o mandado de prisão temporária decretado pelo crime de estupro de vulnerável.

As investigações contra o suspeito iniciaram no dia 13 de março, quando a mãe das vítimas procurou a Delegacia de Pontes e Lacerda para denunciar o ex-sogro. A comunicante contou que é separada e que as filhas passam o final de semana na casa do pai, que fica em frente a casa do suspeito e que frequentemente as meninas dormiam na casa do avô.

Em uma das noites, a filha de seis anos estava dormindo quando sentiu alguém tirando a sua calcinha e praticando sexo oral nela. Nesse momento, a menina deu um chute na pessoa e logo em seguida percebeu que era o seu avô.

Segundo a mãe das meninas, o idoso por três vezes praticou sexo oral com a neta de 7 anos, no quarto e na sala, e também tentou molestar a vítima de 9. Com base nas informações e indícios de autoria, foi representado pela prisão temporária do suspeito, deferida pela Justiça.

Policiais da Delegacia de Pontes e Lacerda cumpriram a ordem de prisão contra o suspeito nesta quinta-feira (06), sendo o idoso encaminhado a Cadeia Pública local.

Fonte: Assessoria PJC/MT