Da Redação/Extra MT

Dois irmãos envolvidos com crimes de roubo tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Judiciária Civil, nesta quarta-feira (17.05), em Barra do Bugres (168 km a Médio-Norte).

De acordo com o delegado João Paulo Praisner, os dois criminosos são irmãos e foram surpreendidos no período da manhã, em um sítio no Assentamento Campo Verde, área rural do município de Barra do Bugres.

O acusado, Paulo Sérgio Lopes da Silva, 27, teve a ordem de prisão decretada, após o suspeito ser reconhecido como autor de roubo, ocorrido no ano de 2016, no município de Barra do Bugres. Em interrogatório, o acusado confessou a autoria da ação criminosa.

A segunda ordem judicial de prisão preventiva foi cumprida contra Josete Vieira dos Santos, 29, que possui condenação pela prática de roubo majorado.

Fonte: Assessoria PJC