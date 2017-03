Da Redação/Extra MT

Um traficante foi preso após ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, realizada nesta quarta-feira (22.03), no bairro Pedregal, em Cuiabá.

O jovem Marcelo Alves Mota dos Santos, de 18 anos, traficava em sua casa e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

As diligências que resultaram na prisão do suspeito iniciaram quando a equipe de investigadores da DRE recebeu uma denúncia anônima de que o jovem guardava drogas em sua residência. Com base nas informações, os policiais se deslocaram até o endereço, onde foram recebidos pelo pai de Marcelo, que autorizou a entrada dos policiais na casa.

Em buscas no quarto do investigado, policiais encontraram uma mochila com 12 porções de maconha, outra porção da mesma droga guardada na gaveta da cômoda, além de uma balança de precisão, plástico filme para embalar a droga, facas com resquícios de entorpecentes, relógios e uma arma de brinquedo.

Diante do flagrante, o jovem foi conduzido à Delegacia de Entorpecentes.

Fonte: Assessoria PJC