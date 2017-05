Da Redação/Extra MT

O crime foi no bairro Colina II, na noite desta segunda-feira (08.05). A vítima foi identificada como Richard Gabriel de Souza, 18 anos. De acordo com informações da investigadora da Polícia Civil, Jaqueline Cruz, o rapaz foi morto com pelo menos dez facadas. Testemunhas contaram que a vítima estava de bicicleta quando foi abordada por dois rapazes bem vestidos. Depois de um tempo de conversa, começaram a discutir e um deles teria desferido as facadas.

Ainda segundo a investigadora, os pais do jovem contaram que o rapaz estava em casa, recebeu uma ligação e saiu. A mãe tentou ligar no celular dele, por volta das 23h, e a ligação caiu na caixa postal. Pouco tempo depois, recebeu a notícia da morte do filho. Ao lado do corpo estava apenas a bicicleta, o celular dele não foi encontrado.

O corpo de Richard foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda a necropsia para depois ser liberado para os procedimentos fúnebres. A Polícia Civil investiga o crime e tenta localizar os suspeitos.

Fonte: Só Notícias