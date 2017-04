Da Redação/Extra MT

Cem pessoas foram detidas em operações da Lei Seca em Mato Grosso, desde o início do ano, por dirigem embriagadas. Segundo um balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), as prisões foram realizadas no período de 1º de janeiro a 20 de abril, durante 27 operações realizadas no estado.