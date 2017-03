Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Um jovem de 18 anos, identificado como Felipe da Silva Santiago, foi morto com vários tiros na avenida Goiás, no bairro Jardim das Palmeiras, na madrugada desta sexta-feira (3).

A Polícia foi acionada por populares que passavam pela região e avistaram o corpo caído no meio da via. Quando os bombeiros chegaram ao local do crime, a vítima já estava sem vida e nada pode ser feito.

Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso esteve no município para realizar o levantamento das possíveis circunstâncias do crime. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Até o momento, não se sabe quem praticou o homicídio e nem qual seria a motivação. A Polícia Civil passa a investigar o caso.

Crédito da foto: Divulgação