Mais de 170 comprimidos de ecstasy e vários adesivos de LSD, avaliados em mais de R$ 5 mil, foram apreendidos na madrugada desde domingo (08.10) pela Polícia Militar de Sinop, juntamente com outros órgãos de Segurança Pública e do Conselho Tutelar.

A apreensão ocorreu durante uma festa eletrônica realizada em uma chácara no bairro Jardim Terra Rica. Ninguém foi preso, mas os conselheiros tutelares levaram para as respectivas residências os adolescentes que estavam no local.

Tanto as “balas e doces”, denominações populares do ecstasy, como os adesivos de LSD, foram descartados em um canto do salão. Devido ao grande número de pessoas os policiais não conseguiram identificar quem era o dono da droga e nem os organizadores da festa.

Já na área central da cidade, próximo de um bar badalado, policiais militares prenderam em flagrante delito um rapaz de 20 anos com 12 comprimidos da mesma droga sintética. Ele estava em um veículo Corola supostamente vendendo o entorpecente.

Nos dois casos a droga e o suspeito preso foram entregues na Delegacia de Polícia Judiciária para demais apurações e medidas leais.