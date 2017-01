Da Redação/Extra MT

Nova tragédia relacionada ao sistema prisional brasileiro. Mais de 30 presos foram mortos na madrugada desta sexta-feira, 6, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior do Estado de Roraima. A informação é da Secretaria de Justiça e Cidadania.

De acordo com a secretaria, a ação aconteceu por volta das 2h30, quando um grupo de apenados deixou as celas e iniciou a chacina. O Estado alegou que o ato seria uma reação do PCC ao ocorrido em Manaus no início da semana.

O massacre perpetrado nesta sexta teria vitimado, em sua maioria, presos ligados à Família do Norte. A facção seria um braço do Comando Vermelho. A secretaria informou que equipes do Bope e da PM estão na unidade e já controlaram a situação.

Confira a íntegra da nota emitida pelo governo.