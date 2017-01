Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Luzia Araújo

Os dois dias de operação Bairro Seguro resultaram na prisão de 104 pessoas em flagrante em Mato Grosso. A ação integrada teve início na sexta-feira (27.01) nos 141 municípios do Estado. Outras 47 pessoas foram presas em cumprimento a mandados de busca e apreensão e 48 em mandados de prisão, internação cautelar e prisão temporária.

A megaoperação resultou ainda na elaboração de 65 Termos Circunstanciados, recuperação de 16 veículos e na apreensão de nove armas de fogos e 34,4 quilos de drogas.

No município de Sinop, por exemplo, foram apreendidos 8,4 quilos de maconha. Uma das apreensões foi realizada pela equipe da Força Tática da Polícia Militar que apreendeu 6,4 quilos de substância análoga a droga após abordagem em um local utilizado para o uso e tráfico de drogas na cidade.

Os policiais haviam recebido denúncias informando que havia a possibilidade de encontrar drogas no local, que fica nas imediações do bairro Santa Rita, em Sinop. Uma pessoa foi conduzida à delegacia. Ainda durante as atividades integradas na cidade, um veículo foi recuperado e quatro armas de fogo foram apreendidas, além de quatro celulares e um veículo.

Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão, bloqueios viários, abordagens a veículos e pessoas e fiscalizações a bares e conveniências realizadas pela Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Conselho Tutelar, Secretarias do Meio Ambiente, Tributos e Vigilância Sanitária.



Ao todo, 10.131 pessoas e 5.913 veículos foram abordados durante a operação Bairro Seguro em Mato Grosso.

A ação integrada foi deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) nas 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp). A operação visa prender autores de crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios nos municípios.

Participaram da operação as forças de segurança, Polícia Militar (PM-MT), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e as especializadas, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e Grupo de Operações Especiais (GOE).

O secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, parabenizou todos os profissionais pelos resultados alcançados. “A integração e interação avança cada vez mais, tornando o sistema de Segurança Pública mais forte e coeso”, disse.