Da Redação/Extra MT

Seguindo firme no combate aos crimes na cidade, a Polícia Judiciária Civil de Nova Xavantina (645 km a Leste) apreendeu um adolescente, na tarde de terça-feira (28), por posse ilegal de arma de fogo. O menor, Y.S.L.S., 17, foi flagrado em sua residência com uma arma calibre .12, a qual é de uso restrito das forças armadas e das polícias.

As investigações contra o menor iniciaram após policiais civis da Delegacia de Nova Xavantina receberam a informação de que o adolescente estaria vendendo uma caixa de som amplificada na cidade. Segundo a denúncia, o produto possivelmente era furtado, subtraído de uma chácara próxima da cidade.

De posse das informações, os policiais deslocaram até o local de trabalho do adolescente e realizaram buscas no quarto dele, que fica aos fundos de uma oficina da cidade. Durante as buscas, os policiais encontraram a caixa de som amplificada objeto de furto, e uma espingarda Calibre .12 cano serrado, carregada com uma munição intacta, além de mais quatro munições e uma porção de maconha.

A polícia apreendeu o menor, o qual é oriundo da cidade de Quirinópolis-GO e reside em Nova Xavantina há oito meses. Ele foi conduzido a delegacia, onde foi apresentado ao delegado Sidarta Vidigal de Almeida. De acordo com o delegado, as investigações continuam para identificar as razões do jovem estar em posse de uma arma de alto poder de fogo.

Fonte: Assessoria – PJC/MT