Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A madrugada deste sábado (18) foi marcada por acidentes em Rondonópolis. Também durante a madrugada o motorista de um veículo Onix branco se envolveu em um acidente na MT-270 próximo a rotatória da antiga Ciretran.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estaria fazendo o transporte de alguns amigos para casa após saírem de um show. Ele não teria bebido e por isso estava usando o carro de um amigo emprestado.

Ao retornar para o local do show para buscar as pessoas, próximo a rotatória, ele teria sido ‘fechado’ por um motorista de outro veículo e para não bater jogou para a lateral e bateu no poste que caiu.

Com o impacto a frente do veículo ficou destruída. A vítima não teve ferimentos, mas foi socorrida pelo Samu para atendimento médico.

Fonte/Foto: Agora MT