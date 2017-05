Da Redação/Extra MT

Condutor de um carro ficou ferido em um acidente na avenida da FEB, em Várzea Grande, na madrugada desta sexta-feira (05.05). Homem perdeu o controle do VW Gol branco, bateu em um bloco de concreto e capotou.

De acordo com informações da Guarda Municipal, o condutor seguia sentido Várzea Grande – Cuiabá, quando perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra um bloco de concreto. Acidente ocorreu nas proximidades de um supermercado atacadista.

Veículo ficou com as rodas para cima e o motorista preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal da Capital. Veículo foi guinchado e o trânsito liberado na via antes do horário de pico.

Ainda segundo a GM, outro acidente foi registrado na avenida, mas sem vítimas feridas, apenas danos materiais. A avenida da FEB é uma importante ligação entre a região metropolitana e a Capital de Mato Grosso.

Fonte: Gazeta Digital