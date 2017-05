Da Redação/Extra MT

Aline Daiane Araújo Senna de 29 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu em um hospital na capital, na manhã desta quinta-feira (04.05). Ela estava em um grupo de mulheres que foi surpreendido por tiros em um bar, no bairro Jardim das Palmeiras, em Guarantã do Norte (234 quilômetros de Sinop), no último domingo. A vítima foi atingida no rosto, precisou ser encaminhada ao hospital local e o estado de saúde era considerado grave. Devido a isso, foi transferida para um hospital de Cuiabá, mas acabou morrendo.

A funerária Pax Memorial informou, ao Só Notícias, que o corpo de Aline foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá para exames de necropsia. Na sequência, será trasladado para Guarantã onde os familiares residem. O velório deve ocorrer, amanhã, a partir das 8h. Já o sepultamento ainda não foi definido pela família.

Dois homens, 36 e 23 anos, foram presos pela Polícia Militar acusados de atirarem conta a vítima e o grupo de mulheres. De acordo com o soldado da PM, Fábio Raul Manica, testemunhas informaram que o acusado de 36 anos chegou no estabelecimento comercial atirando. Na sequência, subiu em uma moto (marca e modelo não informados) pilotada pelo suspeito de 23 anos e ambos fugiram. “Eles tentaram trocar de roupa e dispensar a arma, mas conseguimos prendê-los pouco tempo depois. O segundo suspeito confessou envolvimento e apontou que apenas auxiliou na fuga. Já o outro negou envolvimento, mas as vítimas reconheceram”.

O revólver calibre 38 e a motocicleta foram apreendidos. Já a motivação do crime é investigada pela Polícia Civil.

Fonte: Só Notícias