Da Redação/Extra MT

Gedália Nunes Pereira da Silva de 36 anos foi encontrada sem vida em uma estrada rural, localizada a cerca de oito quilômetros do centro de Nova Canaã do Norte (200 quilômetros de Sinop), neste final de semana. De acordo com o soldado da Polícia Miliar, Alisson Silva, os disparos atingiram o pescoço, o abdômen e o braço da vítima.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local, analisou as possíveis circunstâncias do crime e encaminhou o corpo da mulher ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

Segundo informações do policial, a vítima morava na cidade e a motivação do crime será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

