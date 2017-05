Da Redação/Extra MT

Uma mulher com um veículo clonado foi presa em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na noite de quarta-feira (10.05), em Cuiabá. Na ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), R.B.S., 40, foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal de veículo automotor.

A equipe de policiais da DERRFVA estava em diligências, quando avistou o veículo Fiat Gran Siena, com o lacre rompido, conduzido pela suspeita, na Avenida Fernando Correa, em Cuiabá. Em checagem da placa do carro que estava como de Campo Novo dos Parecis, foi constatado que havia um veículo com as mesmas características com placas do município de Nova Olímpia.

Durante a abordagem policial, a condutora disse que ganhou o veículo de um ex-namorado, já falecido. Os policiais procederam com as verificações, sendo constatado que o automóvel estava com sinais de adulteração no chassi e na numeração dos vidros.

Em consulta do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pela motorista, foi verificado ser produto de furto ocorrido no dia 03 de outubro de 2015, na agência Vip do Detran de Cuiabá.

Os policiais entraram em contato com a vítima de Nova Olímpia, que teve o veículo clonado, que afirmou que o carro original estava em sua garagem. Após ser lavrado o flagrante, a condutora do veículo clonado foi encaminhada para audiência de custódia, no fórum da Capital.

Fonte: PJC/MT