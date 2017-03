Da Redação/Extra MT

Uma mulher que tentava entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste) foi presa em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, no domingo (19.11). A suspeita, Ana Paula França, 20, foi atuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão da suspeita aconteceu após denúncias de que uma visitante levaria drogas para dentro do CDP. Com base nas informações, uma equipe de investigadores da Delegacia de Pontes e Lacerda foi até o local e deteve cinco mulheres, que foram encaminhadas para o Hospital Vale Guaporé.

Durante o percurso até o hospital, os policiais foram informados de que a droga havia sido dispensada no banheiro do CDP. A equipe policial acionou os agentes penitenciários que constataram a veracidade da informação, localizando uma porção de maconha no banheiro da unidade.

As cinco suspeitas passaram pelo exame de raio-X e em seguida foram encaminhadas para Delegacia de Pontes e Lacerda. Durante interrogatório, Ana Paula confessou que estava com a droga que seria entregue ao seu marido, reeducando do CDP. Segundo a suspeita, ela resolveu dispensar o entorpecente no banheiro, quando percebeu que seria revistada.

Fonte: Assessoria PJC