Da Redação/Extra MT

O jovem Lauri Junior dos Santos Richter, 23 anos, que morreu neste domingo de manhã (23.04), em acidente na MT-235 (Rodovia da Produção) será sepultado esta manhã em Nova Mutum. Ele conduzia uma moto CG Fan que se envolveu em colisão com um Ford Fiesta, preto, placas de Mogi Mirim (SP). Com o violento impacto, ele teve graves ferimentos e faleceu no local. O motorista, de 41 anos, não se machucou.

As causas do acidente (nas proximidades do Rio dos Patos) começaram a ser apuradas pela perícia e policiais. No local há marcas de frenagem, do carro, por alguns metros. Carro e moto saíram fora da pista. O corpo de Lauri foi velado no memorial.

Este foi o segundo acidente com vítima fatal, em Mutum, no final de semana. Conforme Só Notícias já informou, o técnico em segurança do trabalho Emerson Silveira, 44 anos, teve graves ferimentos causados no capotamento de seu Fiat Uno, na sexta-feira à tarde, em uma estrada vicinal (cerca de 5 km da cidade). O carro parou em uma plantação de milho, com as rodas para o alto. Os bombeiros fizeram os primeiros socorros e Emerson foi levado em estado gravíssimo ao hospital de Nova Mutum. Mas não resistiu. Ele foi sepultado ontem. As causas do acidente são desconhecidas.

Fonte: Só Notícias