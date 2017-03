Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

O carnaval 2017 em Mato Grosso registrou queda de 73% no número de homicídios se comparado ao feriado do ano passado. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e correspondem aos cinco dias de festa. Ao todo, foram seis homicídios neste ano. Enquanto que o ano passado somou 22 mortes. Outras reduções foram registradas em furto (-42%), roubo (-46%), tráfico de drogas (-31). Os dados foram apresentados na tarde desta quarta-feira (01.03) na sede da Sesp.

As ações de segurança foram deflagradas na sexta-feira (24.02) e seguiram até terça-feira (28.02). O secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, atribuiu o resultado aos investimentos feitos pelo governo do Estado, às ações qualificadas e ao empenho dos servidores das forças policiais: Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec e Detran. “Todas as instituições tiveram papel importantíssimo no evento carnaval”, destacou.

Jarbas ainda ressaltou que desde janeiro, duas operações Bairro Seguro foram deflagradas no Estado, o que diminuiu os dados criminais no período. “As forças de segurança tem atuado de forma preventiva e integrada. Foram 40 dias mapeando e montando o plano operacional da ação no período de carnaval”, ressaltou.

Participaram do encontro o secretário adjunto de Inteligência, Gustavo Garcia, o secretário de Integração Operacional, coronel PM Marcos Vieira da Cunha, o comandante da Policia Militar, coronel PM Jorge Luiz de Magalhães, a diretora adjunta da PJC, Silvia Maria Paulizi, a diretora adjunta da Politec, Alessandra Paiva Puertas, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Julio Cezar Rodrigues e o diretor do Detran, Arnon Osny.

Efetivo

Nos 80 pontos de carnaval do Estado foi empregado um efetivo de 4.624 policiais militares, 799 policiais civis, 343 bombeiros, 145 técnicos da Politec e 24 do Detran. Foram mobilizadas ainda 378 viaturas de todas as forças de segurança.

Durante os cinco dias de carnaval foram registrados 765 ocorrências, 116 veículos apreendidos, 12 armas de fogo apreendidas e 15 fiscalizações do Bombeiros. “Os resultados são bastante expressivos e são reflexo do planejamento que foi elaborado pelas forças de segurança”, destacou o comandante geral da PM, Jorge Luiz.

Operação Lei Seca

Durante as ações da operação Lei Seca, deflagrada nos principais pontos da região metropolitana, oito motoristas foram presos por dirigir embriagado, 20 veículos removidos e 272 testes de alcoolemia realizados.

O presidente do Detran, Arnon Osny, ressaltou que não são só ações repressivas são realizadas pela operação Lei Seca e que intuito do trabalho das instituições integradas é diminuir os índices de acidentes no trânsito.

“As ações educativas antecedem a repressivas. Ainda assim, há problemas de direção perigosa. É importante este trabalho integrado para prevenir mortes no trânsito, considerando que 60% dos óbitos no trânsito está relacionado à bebida”, destacou.

Outros órgãos que integram a operação Lei Seca são a Sesp, por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), Polícia Militar, Politec, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Fonte: Ascom-MT