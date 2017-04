Tweet no Twitter

Duas etapas da operação Lei Seca foram realizadas durante o final de semana nas cidades de Rondonópolis (212 km ao Sul) e Jaciara (144 km ao Sul) pela Polícia Judiciária Civil, em parceria com outras Instituições. O trabalho visa ressaltar a importância da sobriedade para a condução de veículos, de modo que o motorista não ofereça risco à própria vida ou a de terceiros.

As ações de fiscalização resultaram em 11 prisões em flagrante, por crimes de embriaguez ao volante, sendo 6 em Rondonópolis, no sábado (08.04) e 5 em Jaciara, no domingo (09.04). Também foram realizadas diversas abordagens e outras autuações por infrações de trânsito.

O delegado regional da PJC de Rondonópolis, Claudinei Lopes, destacou a importância da operação, como forma de evitar acidentes e mortes no trânsito. “São costumeiras as ocorrências envolvendo imprudência e negligência. Infelizmente, os motoristas continuam ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir”.

