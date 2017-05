Da Redação/Extra MT

Uma operação com objetivo de combater crimes de furto de energia e estelionato foi deflagrada, na terça-feira (09.05) pela Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Entre os alvos da operação estavam duas empresas e um particular, que geraram um prejuízo de mais de R$ 140 mil.

As investigações contra o suspeito I.G.L.S. iniciaram após várias denúncias de ele fazer a função de “gateiro”, terminologia utilizada para pessoas que realizam furto e estelionato de energia, conhecido popularmente como “gato”. O suspeito possuía em sua residência duas unidades consumidoras de energia e durante as investigações foi constatado que ele exercia a profissão de eletricista de forma autônoma.

Na casa do investigado foi possível verificar o registro maior do que o valor que ele vem pagando, uma vez que no local, funciona uma tapeçaria, atividade que aumenta consideravelmente o consumo de energia. O suspeito não foi localizado e será autuado em inquérito policial. Os outros dois alvos da operação foram duas empresas do ramo alimentício em Várzea Grande.

O proprietário de um dos mercados foi autuado em flagrante pelo furto de energia. Em relação ao segundo mercado, a proprietária foi conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos, uma vez que a energia consumida a princípio era a registrada pelo padrão, porém Polícia aguarda o laudo pericial para confirmar se o relógio registrava menor o consumo.

Segundo a delegada, Jannira Laranjeira Siqueira Campos, o furto de eletricidade existe quando a energia é religada sem registro algum no padrão a fim de impedir que gere conta a pagar. Já o estelionato ocorre quando a unidade consumidora passa registrar consumo menor em razão da intervenção.

“Os débitos dos três alvos juntos ultrapassam o prejuízo de R$ 140 mil. Esse prejuízo não é somente da empresa prestadora de serviço, mas também do Estado de Mato Grosso que deixa de recolher tributos proporcionais ao real consumo”, destacou.

Fonte: Assessoria PJC/MT