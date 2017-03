Da Redação/Extra MT

Uma pessoa foi presa em flagrante e 17 Autos de Infração de Trânsito foram confeccionados na primeira edição da operação Lei Seca no município de São José dos Quatro Marcos (308 km a Oeste de Cuiabá). A operação ocorreu na noite desta sexta-feira (03.03), como continuação das ações integradas da Segurança Pública na região de fronteira.

Barreiras foram montadas na Avenida São Paulo, principal via de acesso ao município. Foram realizados 71 testes com uso de etilômetro, e foram recolhidas oito Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e uma moto.

Participaram da ação integrada 26 profissionais da Segurança Pública, entre policiais militares da região, Força Tática, Batalhão de Trânsito de Cuiabá, policiais civis da região e da Delegacia de Delitos de Trânsito de Cuiabá (Deletran), além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Com a edição de São José dos Quatro Marcos, já são 15 operações Lei Seca realizadas desde janeiro deste ano em todo estado. “Nesse Governo estamos estendendo a operação Lei Seca para o interior, buscando incentivar as instituições de Segurança Pública das localidades para que as atividades de segurança no trânsito se tornem rotina na região”, disse o delegado titular da Deletran de Cuiabá, Christian Alexandre Cabral.

Segundo o assessor da presidência do Detran de Mato Grosso, José Eudes Santos Malhado, o objetivo é desenvolver as ações integradas com as demais forças em prol de um trânsito mais seguro. “Queremos evitar que as pessoas dirijam após consumir bebida alcoólica, promovendo assim mais segurança aos demais cidadãos que circulam pelas vias públicas”.

A operação Lei Seca teve início em 2014, em Cuiabá, e foi ampliada em 2016 para 10 cidades polos do interior. “Este ano vamos contemplar outras cidades, alcançando, até o final do ano, 18 municípios”, afirmou José Eudes.

Ao longo de toda a sexta-feira, diversas ações foram realizadas pelas forças de Segurança Pública na região, marcando o início das atividades preparatórias para a 5ª edição da Caravana da Transformação, que ocorrerá entre os dias 07 e 17 de março, em São José dos Quatro Marcos.

Fonte: Secom-MT